В России в ближайшее время снизится цена на лук

«В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук», – уточнили в ведомстве.

По информации РБК, которая основывается на данных Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), средняя стоимость репчатого лука на российском рынке в мае достигла 73,3 рубля за один килограмм. По сравнению с апрелем, цена на этот продукт выросла на 9% – в апреле килограмм стоил 67 рублей.

В Минсельхозе РФ отметили, что высокие цена на лук были связаны с аномальными заморозками, с которыми столкнулись страны Центральной Азии. Именно оттуда в основном на рынок России поставляется репчатой лук.

В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент РФ увеличила поставки лука из КНР, Узбекистана и Азербайджана.

В 2022 году в России, по данным Минсельхоза, было собрано 1,1 млн тонн репчатого лука. Этот показатель на 4,3% превысил показатель 2021 года, и также на 2% больше, чем данные за последние пять лет. Министерство сельского хозяйства ожидает, что в 2023 году объем производства лука перешагнет отметку в 1,1 млн тонн.