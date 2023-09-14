В России высказались об идее расширения зоны действия СВО
Фото: [Сергей Мальгавко/ТАСС]
Потенциальное расширение зоны проведения СВО должно рассматриваться и приниматься Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и российским Генштабом. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова передает издание «Лента.ру».
В беседе с изданием Швыткин заявил, что исходит и действует исходя из «замысла» Генштаба ВС РФ. Депутат сообщил, что исходя из этого замысла и должны приниматься какие-либо решения. Он подчеркнул, что депутаты и народ в такой ситуации могут только высказывать мысли и мнение.
При этом Швыткин заявил, что случившийся накануне обстрел Севастополя ни в коем случае не должен быть безнаказанным. После этого он повторно подчеркнул, что нанесение ударов и расширение зоны СВО – прерогатива Генштаба.