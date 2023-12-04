В России задумались над возвращением ФМС

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод выступил с инициативой вернуть Федеральную миграционную службу (ФМС) несмотря на то, что Министерство внутренних дел (МВД) справляется со своей задачей по контролю миграционной политики.

С таким заявлением Брод выступил на парламентских слушаниях Комитета по делам национальностей. Заседание было посвящено вопросам законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Слова Брода приводят РИА Новости.

«Тема миграции <…> она должна быть регулируемой, тесно отталкивающейся от потребностей рынка труда, и с мигрантами нужно начинать работать еще в тех странах, из которых они приезжают <…> Действительно, наверное, стоит и о возвращении Федеральной миграционной службы (ФМС) (подумать – ред.). Потому что МВД свои задачи по регистрации, учету выполняет. Но вопрос адаптации, интеграции мигрантов пока еще провисают», – отметил Брод.

Отдельно член СПЧ отметил, что в России необходимо более четко прописать показатели проблем, возникающих в сфере национальных отношений. По мнению Брода, в будущем Стратегия государственной национальной политики РФ должна перерасти в Федеральный закон.

ФМС России относился к федеральному органу исполнительной власти, который реализовывал государственную политику в сфере миграции, а также осуществлял правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. ФМС была создана в 2012 года и подчинялась Правительству РФ. У сотрудников службы не было специальной формы. Служащие надевали на выездные проверки жилеты темно-вишневого цвета.

В 2016 году ФМС была упразднена. Функции ведомства вновь начало осуществлять Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Упразднение ФМС объяснили совершенствованием государственного управления в сфере миграции.