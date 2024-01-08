Свое мнение по вопросу о диверсиях на «Северных потоках» высказал Владимир Джабаров, который усомнился, что улики скрывает только Польша.

По мнению политика, Польша может скрывать что угодно, так как ей неинтересны поставки газа из России в Германию. Она давно сотрудничает с США по этому вопросу, в связи с чем утаивание важных сведений по газопроводам нельзя исключать. Как напомнил Джабаров в беседе с Lenta.ru, Польша настроена крайне по-антироссийски. Однако винить только эту страну в сокрытии улик бессмысленно.

«Я думаю, что половина стран что-то скрывают: и Германия скрывает, и Великобритания скрывает, и Дания, и Норвегия, а прежде всего США», — отмечает Джабаров.

Напомним, что Польша избегает сотрудничества с международным следствием после инцидента с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». The Wall Street Journal недавно обвинило польскую сторону сокрытии важных улик и препятствованию расследованию.

Напомним, что на газопроводах резко упало давление в сентябре 2022 года. Полагают, что это случилось на участке близ датского острова Борнхольм. В трубах нашли повреждения, которые, предположительно, были вызваны взрывами. Кто устроил эту диверсию до сих пор неизвестно.