Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезнейшую ошибку, когда предложил США права на добычу стратегических ресурсов без всяких необходимых условий. Такое заявление сделала газета Financial Times.

В статье указано, что предложение Зеленского Соединенным Штатам получить права на добычу полезных ископаемых было очевидной приманкой для Трампа. Но украинский лидер совершил серьезнейшую ошибку, когда не обставил все предложение соответствующим образом.

«Отсутствие деталей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену... Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано», — указали журналисты.

Президент Украины должен был обязательно увязать свою идею с обязательным оказанием помощи со стороны Соединенных Штатов. Теперь он изворачивается и пытается придумать новую инициативу, не менее привлекательную.

Ранее сообщалось, что Зеленскому дали всего час на то, чтобы рассмотреть документ о передаче прав на добычу полезных ископаемых на украинской территории американским компаниям. Министр финансов США Бессент дал украинскому президенту проект документа и попросил подписать его через 60 минут. В итоге лидер Украины не стал ставить свою подпись.