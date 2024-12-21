В России заочно арестовали украинского агента по делу о покушении на Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента Службы безопасности Украины (СБУ) Ярославу Хрестину, которая обвиняется в передаче взрывчатки для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом стало известно РИА Новости.

Хрестина ранее была объявлена в международный розыск.

По данным ФСБ, в ходе операции был задержан украинский агент Владимир Головченко, который собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Головченко арестовали в Москве 18 апреля, и в обстоятельствах его задержания упоминается связь с Хрестиной.

Также был задержан курьер Иван Паскарь, которого 19 апреля арестовали за получение посылки в Литве с компонентами взрывчатки от Хрестиной. В ходе допроса задержанный сообщил, что Хрестина выполняла поручения СБУ и активно участвовала в планировании покушения.

Сама посылка с элементами взрывчатки была закамуфлирована в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Ее передали из Польши, а затем на автомобили доставили в Москву.

По информации следствия, в мае 2023 года Головченко делал фотографии дома Прозорова по просьбе Хрестиной. Кроме того, в апреле 2024 года она запросила перевести 10 тыс. рублей Паскарю, перевозившего пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

Покушение на экс-полковника СБУ Прозорова произошло 12 апреля. Самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под днищем его автомобиля, который был припаркован на Коровинском шоссе Москвы. Сам Прозоров переехал в Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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