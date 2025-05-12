В России в дикую природу выпустили двух реабилитированных амурских тигров
Центр «Тигр» успешно подготовил и отпустил в дикую природу двух молодых хищников
Фото: [unsplash.com]
Центр «Тигр» выпустил в природную среду двух молодых амурских тигров после того, как хищники прошли реабилитацию. Об этом говорится в телеграм-канале организации.
Эти благородные животные, ставшие символом усилий по сохранению следующего поколения дальневосточного тигра, покинули центр, чтобы начать самостоятельную жизнь на кордоне с богатой кормовой базой.
История отлова и реабилитации амурских тигров началась еще в начале 2025 года, когда полуторагодовалых хищников отловили в Дальнереченском районе. За время пребывания в центре они прошли комплексную реабилитацию — набрали вес, улучшили физическую форму и освоили навыки охоты.
Особое внимание привлекла история с найденным в поселке Ольга тигренком-сиротой. Специалисты центра «Тигр» рассказали, что малыш возрастом от трех до пяти месяцев весил около 24 кг, был сильно истощен и обезвожен. После оказания необходимой помощи и лечения спустя некоторое время животное подготовили к выпуску в природу.
Группа специалистов уверена, что теперь молодые тигры смогут найти свою нишу в естественной среде, и надеется, что такие инициативы станут важным вкладом в сохранение амурского тигра — одного из самых редких и охраняемых видов на Земле.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе от нападения белого тигра погиб работник зоопарка.