В российском посольстве в Индии рассказали о заблокированных в деревне гражданах

В посольстве России в Индии рассказали о состоянии заблокированных россиян в одной из деревень. Граждане пока не могут покинуть ее из-за схода оползня, сообщили РИА Новости в ведомстве.

По информации дипведомства, люди не пострадали.

«В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте», – сказали в российском посольстве.

На данный момент российские граждане находятся в гостинице. Им предоставлено питание.

8 июля на севере Индии начались сильные дожди. Из-за обильных осадков больше всего пострадал штат Химачал-Прадеш, который находится в предгорьях Гималаев. Из-за дождей в этом районе произошли оползни, которые вызвали разрушения зданий и мостов. Также из-за наводнений были заблокированы дороги и магистрали.

Не менее 34 человек, по информации администрации штата Химачал-Прадеш, погибли. Всего из-за наводнений и оползней погибли более 10 человек.

Ранее МЧС России сообщило об эвакуации тургруппы с Эльбруса. Она состояла из четырех граждан Белоруссии и одного жителя РФ. Люди находились на высоте 5,3 тысячи метров. Двум туристам стало плохо, и они подали сигнал о помощи. На данный момент группа эвакуирована и находится в безопасности.