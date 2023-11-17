В российском посольстве заявили об агрессивном поведении США

Соединенные Штаты проявляют откровенную агрессию в адрес России, но их попытки надломить являются тщетными. Соответствующее заявление сделало российское посольство в Вашингтоне, оно было опубликовано на официальном сайте дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что у обеих стран имеется долгая история и взаимоотношения этих государств были самыми разными: от братства до соперничества. Несмотря на это, в данный момент эти отношения «характеризуются откровенной агрессией» со стороны Штатов, которые задались целью нанести стратегическое поражение российской стороне, подчеркнули они.

Представители дипмиссии указали на растущее количество санкций, которые появляются под все более надуманными предлогами, и заявили, что США нужно уже понять тщетность этих ограничений в их попытках надломить РФ. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, заключили они.