В Ростовской области ПВО уничтожила воздушную цель

По его словам, ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом Голубев проинформировал в своих соцсетях 19 октября.

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», – написал глава региона.

В СМИ появилась информация о громких звуках, которые местные жители слышали в окрестностях Ростова-на-Дону, а также Аксая и Батайска. Также очевидцы сообщали о «странных следах» в небе.

19 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о шести сбитых беспилотниках в небе над регионом. По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию РФ ранним утром. Как отметил Старовойт, в ликвидации БПЛА участвовали силы ПВО и РЭБ.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. В Брянской, Белгородской и Курской областях, а также на территории Крыма и Севастополя, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.