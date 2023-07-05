В Румынии не ожидают серьезных последствий в случае ЧП на Запорожской АЭС

Власти Румынии заявили, что не ожидают серьезных последствий в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции. Об этом в среду, 5 июля, сообщил государственный секретарь МВД Румынии Раед Арафат. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Арафат, румынские службы каждый день отслеживают и мониторят ситуацию с направлением ветра и другими природными факторами. Также, по его словам, власти разработали специальные инструкции в случае ЧП на объекте.

«Расстояние в несколько сотен километров от Румынии ставит нас в ситуацию, когда не оказывается серьезного воздействия на Румынию. Мы защищены от воздействия, которое потребовало бы от нас принятия конкретных мер», – сказал Арафат.

4 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ в ночь на 5 июля планируют атаковать Запорожскую АЭС, применяя высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе. По словам Карчаа, Киев также задумал нанести удар ракетой «Точка-У».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песком также сообщил, что возрастает вероятность диверсии со стороны ВСУ на Запорожской АЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российская армия готовит теракт на ЗАЭС, и призвал мировое сообщество осудить Россию. Песков также прокомментировал слова украинского лидера, заявив, что тот лжет.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, который контролируют ВС РФ. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать и наносить удары по энергообъекту, создавая тем самым риски возникновения ЧС. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ни раз призывал прекратить обстрелы ЗАЭС, а также создать вокруг нее демилитаризованную зону.