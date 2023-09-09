В Румынии обнаружили новые фрагменты дрона

Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов беспилотника. В заявлении на сайте оборонного ведомства отмечается, что обломки нашли в районе Плауру уезда Тулча.

В ведомстве подчеркнули, что фрагменты БПЛА похожи на те, что использует российская армия.

«В субботу, 9 сентября, военнослужащие румынских военно-морских сил, развернутые для разведывательных миссий в районе Плауру, уезд Тулча, провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей, переданной через командование гарнизона Тулча, относительно возможного расположения фрагментов беспилотников примерно в 2,5 километра к юго-востоку от Плауру», – говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Ранее, в ночь на 4 сентября украинские СМИ сообщили, что на территории Румынии обнаружены обломки дронов-камикадзе, которые используют ВС РФ. Накануне в некоторых регионах Украины были слышны сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в городе Измаил.

По информации пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, российские дроны упали и сдетонировали в Румынии. В ответ на это заявление оборонное ведомство Румынии сообщило, что РФ никогда на создавала прямых военных угроз безопасности страны или ее территориальным водам.

После инцидента с обнаружением обломков БПЛА президент Румынии Клаус Йоханнис поручил провести срочное расследование, а глава местной партии «Союз спасения румын» Кэтлин Друлэ обвинила правительство в утаивании информации о произошедшем. Политик настаивает на немедленной консультации с НАТО.

Румынское минобороны подчеркнуло, что специалисты продолжают обследовать участки, где обнаружили обломки. Отмечается, что ведомство находится в постоянном контакте с союзниками.

Румыния является членом НАТО с марта 2004 года.

В ноябре 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной произошел взрыв в районе села Пшеводув. Позже на месте взрыва обнаружили обломки ракеты. Позже выяснилось, что обломки принадлежат ракете, выпущенной украинскими ЗРК С-300.