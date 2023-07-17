В РЗС положительно оценили приостановку участия в зерновой сделке

В Российском зерновом союзе (РЗС) прокомментировали приостановку участия России в зерновой сделке. В интервью РИА Новости глава союза Аркадий Злочевский заявил, что такое решение поддержит цены на пшеницу в стране.

«Это правильное решение, ее (сделку – ред.) вообще не надо было заключать. Для нас никакого негатива нет, наоборот, только прекращаем почву под ущербом, который в ходе реализации этой сделки России пришлось нести на своих плечах», – сказал Злочевский.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по продлению черноморской инициативы практически прекращены, и Россия приостанавливает в ней свое участие. По словам Пескова, РФ вернется к ее реализации только после того, как условия российской стороны будут выполнены.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственном перемещении судов с пшеницей из украинских портов, чтобы доставить ее в нуждающиеся страны.

Черноморскую инициативу продлевали несколько раз. В июне 2022 года Россия согласилась продлить ее еще на один месяц на условиях выполнения ряда пунктов. Однако требования российской стороны выполнены не были.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что участие РФ в зерновой сделке без выполнения ее требований является бессмысленным. Россия, по его словам, самостоятельно может доставлять нуждающимся странам сельхозпродукцию.