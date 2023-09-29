В Санкт-Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Военный комиссар Санкт-Петербурга, полковник Марат Урмансов опроверг информацию об очередях в военкоматы города, которая раньше начала распространяться в соцсетях и СМИ. Слова Урмансова приводят РИА Новости .

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в трех районах Петербурга наблюдаются большие очереди в военкоматы. Издание отмечало, что люди часами стоят в них. Сообщалось, что в комиссариаты приходят сотрудники отделов кадров, которые падают сведения о своих работниках.

Такая ситуация, подчеркивалось в прессе, сложилась из-за штрафов, которые вступают в законную силу с 1 октября в России для работодателей и должностных лиц. Для должностных лиц, которые не оказали содействие военкомату, предусмотрен штраф в размере от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербург не соответствует действительности. Военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день», – сказал Урмансов.

Он отметил, что 1 октября не является крайней датой для подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Он подчеркнул, что военкоматы находятся в контакте с предприятиями и компаниями, а также оказывают им необходимую помощь.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в стране. Граждан начнут призывать на военную службу уже с 1 октября. Призыв продлится до 31 декабря. В это время молодые люди будут получать повестки по адресам регистрации местожительства.