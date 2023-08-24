В Санкт-Петербурге пропал основатель группы «Алиса»

В Санкт-Петербурге начали искать одного из основателей российской рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина. Ориентировка на него появилась на сайте добровольческого спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, артист пропал 22 августа. Он вышел из дома и не вернулся. С тех пор информации о местонахождении Шаталина не поступало.

Шаталину 63 года. Он родился 6 апреля 1960 года. Играет на гитаре и пианино. Шаталин окончил строительный факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1981 году основал группу «Демокритов колодец», а в 1983 – стал гитаристов группы «Алиса».

Лидером и автором большинства песен «Алисы» является Константин Кинчев. Группа известна такими песнями как «Крещение», «Родина», «Кибитка», «Экспериментатор» и «Только этот день».

В октябре 2022 года лидер группы Кинчев, рассуждая о начале специальной военной операции РФ на Украине, заявил, что ее причины кроются в стравливании народов.