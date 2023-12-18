В Санкт-Петербурге входную дверь военкора залили монтажной пеной

Сотрудники правоохранительных органов ищут хулигана, залившего монтажной пеной входную дверь квартиры военного корреспондента, сообщается на портале «МВД Медиа» . По данным источника, инцидент произошел в Красносельском районе.

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», – говорится на портале.

Ранее военкор Роман Сапоньков в своих соцсетях рассказал, что накануне неизвестные пришли по адресу его прописки, испортили дверь и позвонили в квартиру. Как отметил военкор, сам он находится в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники полиции приехали на вызов по факту инцидента в 22:30.

Подобный случай произошел и с военкором «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным. Как он отметил, злоумышленники пришли в квартиру по старому месту прописки, которая была указана в его старом паспорте. Он сообщил, что данные слили «укропы».

Как сообщили РИА Новости, информации о том, с каким именно военкором связано сообщение на портале «МВД Медиа», нет.

Ранее мы сообщали, что судмедэкспертиза раскрыла подробности смерти военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Журналист погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате теракта, устроенного гражданкой РФ Дарьей Треповой* под кураторством украинских спецслужб.

*внесена в список террористов и экстремистов