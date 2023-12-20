Военные учения НАТО увеличились более, чем втрое за прошедшие 2 года. Количество их участников выросли более, чем в 5 раз. Соответствующее заявление сделал госсекретарь белорусского СБ Александр Вольфович в беседе с журналом «Национальная оборона» .

Государственный секретарь заявил, что на данный момент количество развернутых контингентов передового присутствия НАТО в Восточной Европе составляет свыше 30 тысяч человек. Он уточнил, что на территории Польши и в странах Балтии количество человек – около 20 тысяч. Вместе с этим также растут масштабы оперативной и боевой подготовки НАТО, а их количество увеличилось более, чем втрое, нарастив количество участников более чем в 5 раз, заявил Вольфович.

По его словам, нынешняя ситуация в регионе является крупнейшим военно-политическим кризисом со времен Второй мировой войны. Он заявил, что Украина превратилась в разменную монету для амбиций Соединенных Штатов и их западных союзников. Вольфович также заявил, что конечной целью данных действий НАТО является сдерживание РФ, а также, в долгосрочной перспективе – и Китая.