В СБУ заявили о скором крахе фронта ВСУ

Российская армия методично определяет слабые места в обороне украинских ВС для того, чтобы по итогу прорвать их фронт. Соответствующее заявление сделал экс-полковник СБУ Олег Стариков в беседе с каналом «Студия Руслана Бизяева», опубликованной на видеохостинге YouTube .

В интервью Стариков сообщил о том, что российские военные намеренно создают напряжение для того, чтобы определить слабые места противника и в последствии, прорвать его фронт. Он отметил, что при этом, солдаты РФ не торопятся и выполняют поставленные задачи в плановом порядке.

Он также заявил, что насильственная мобилизация украинцев станет одной из главных причин скорого падения украинского фронта. Стариков отметил, что новым бойцам в рядах ВСУ не достает «морально-боевых качеств». Он подчеркнул, что они будут выполнять задачи, но воевать до смерти – нет.