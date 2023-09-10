В сейме Польши честно сказали, зачем им Украина
Фото: [Сергей Фадеичев/ТАСС]
Польша отстаивает собственные интересы через поддержку, оказываемую Украине. Соответствующее заявление сделал глава комитета по иностранным делам польского сейма Радослав Фогель во время эфира радио Radio ZET.
Фогель заявил, что украинское правительство должно понимать, что Польша помогает из гуманитарных убеждений и из-за уважения международного права. Но по словам политика, это не единственная причина. Фогель заявил, что Польша видит в этом свой интерес, ведь если Россия захватит Украину, то она превратится в угрозу для польской стороны.
Он подчеркнул, что интересы страны и граждан Польши всегда будут первостепенны и заявил, что Варшава сохранит эмбарго на импорт зерновой продукции из Украины после 15 сентября, несмотря на то, каким будет решение Евросоюза.
Фогель заключил, что Польша может помочь Украине с транспортировкой продовольствий, но сделает это только на собственных условиях.