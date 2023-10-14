В секторе Газа разрушили все основные больницы

Глава Министерства здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила о разрушении всех основных больниц в секторе Газа. Об этом она заявила РИА Новости .

По словам министра, медучреждения подверглись полному или частичному разрушению после атак Израиля, которые продолжаются на протяжении недели.

Мей аль-Кайла заявила, что медицинские ресурсы в Газе находятся на грани истощения. Бомбардировке подверглась единственная больница в северо-восточной провинции – Бейт-Ханун. Также, по словам главы ведомства, детская больница Ад-Дурра также была атакована белым фосфором, применение которого запрещено на международном уровне.

«Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя», – добавила Мей аль-Кайла.

Министр здравоохранения Палестины подтвердила факт прибытия гуманитарного самолета из нескольких стран. По словам аль-Кайлы, на границу с сектором прилетали воздушные суда из Иордании, Египта и ОАЭ. Несмотря на это, доставка гуманитарной помощи не может быть осуществлена из-за блокады региона со стороны Израиля.

Палестино-израильский конфликт впервые за 50 лет обострился до крупных масштабов и повлек за собой тысячи жертв с обеих стороны. 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет, в результате чего в израильских городах произошли разрушения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в стране военное положение. Также в государстве началась мобилизация резервистов.

На данный момент известно о более 1,9 тысячах погибших палестинцев, которые проживали в секторе Газа. Более 600 из них – дети.