В секторе Газа вступило в силу перемирие между ХАМАС и Израилем

В пятницу, 24 ноября, в 07:00 по московскому времени в силу вступило перемирие между палестинской радикальной группировкой ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Перемирие будет действовать четыре дня, то есть до 28 ноября.

В среду, 23 ноября, Израиль и ХАМАС смогли достичь договоренностей о перемирии в зоне обострения конфликта при посредничестве Министерства иностранных дел (МИД) Катара. Стороны пришли к соглашению прекратить на четыре дня боевые действия для обмена пленными.

Как ранее сообщил официальный представитель катарского МИДа Маджид аль-Ансари, за это время 13 заложников, захваченных в октябре ХАМАС, 24 ноября будут переданы Израилю около 17 по московскому времени. Всего ЦАХАЛ рассчитывает произвести обмен 50 заложников на 150 палестинских заключенных. Отмечалось, что большинство освобождаемых – это женщины и дети.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем началось 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по израильским городам порядка пяти тысяч ракет, а также вторглись в южную часть страны, где напали на мирных граждан и захватили в заложники более 200 человек.

27 октября Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию, в результате которой израильские военные штурмуют различные объекты, которые, по их утверждению, принадлежат ХАМАС.