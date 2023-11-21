В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС из-за обстрела ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил РИА Новости глава округа Александр Подольный. Такие меры были приняты после обстрела ВСУ.

В понедельник, 20 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских вооруженных формирований на Курковичи был поврежден частный дом и хозпостройки.

«Вчера после обстрела я вводил там режим ЧС, потому что один дом полуразрушен, хозяйственные постройки, забор и баня», – сообщил Подольный.

Также глава округа опроверг сообщения СМИ, которые накануне сообщили, что в результате обстрела со стороны Украины в Курковичах были повреждены фельдшерско-акушерский пункт, магазин и сельхозпредприятия.

Как отметил Подольный, введение режима ЧС позволит оценить нанесенный ущерб жителям села. В населенном пункте работает специально созданная для этого комиссия. Он заявил, что комиссия подготовит все документы для выплаты компенсации собственникам имущества.

Во вторник, 21 ноября, Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО сбила в небе над регионом вражеский БПЛА. Также о ликвидации дрона ранее сообщал Богомаз.

В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.