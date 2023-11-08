«В сенате решили спасти Байдена»: выяснилось, почему в США не приняли закон о помощи Израилю без Украины

Представители Демократической партии США заблокировали законопроект о помощи Израилю из-за того, что в нем не упоминалась помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Политолог Алексей Ванифатов объяснил, почему демократы не хотят принимать закон в таком виде. По его мнению, отклонение законопроекта в сенате Соединенных Штатов было предсказуемым.

«Байден обещал наложить вето на этот законопроект, что привело бы к очередному минусу в несколько пунктов в рейтинге президента США. В сенате решили спасти его положение и не довели законопроект до подписи», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, демократы хотят объединить помощь Израилю, Украине и Тайваню в один законопроект, потому что представители Республиканской партии будут мешать в процессе принятия решения по каждой стране.

«Особенно сложно было бы продвинуть отдельный закон о помощи Киеву на фоне неудачного контрнаступления и отсутствия интенсивности в боевых действиях. Общий пакет помощи принять проще: это поможет избежать конфликтов с республиканцами», — поделился своим мнением собеседник издания.

Политолог заявил, что в скором времени демократы представят законопроект о финансовой помощи Израилю, Украине и Тайваню.

«Но думаю, что сумма для Киева в их проекте станет меньше, а в дальнейшем объемы помощи будут зависеть от рейтинга президента Байдена. Предполагаю, что весной или в начале лета будет выделено несколько млрд долларов, после чего поддержка пойдет на спад», — заключил Ванифатов.

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