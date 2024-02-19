В сенате США назвали ключевое условие для достижения мира на Украине

Киев будет рано или поздно вынужден пойти на территориальные уступки России ради заключения мира. И другого не дано, считает американский сенатор Дэвид Вэнс.

Кроме того, для продолжения конфликта в Восточной Европе у США совершенно отсутствуют необходимые ресурсы. Поэтому Вашингтон тут украинцам не помощник, отмечает сенатор.

«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — цитирует Вэнса американское издание Politico.

Вэнс также подчеркнул, что западные политики обязаны назвать конкретные сроки, в которые украинский конфликт будет завершен.

Ранее Генштаб ВС России заявил о возможности нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада.