В сенате США предложили оказать военную помощь Армении

Межпартийной группой сенаторов в США был подготовлен законопроект об оказании помощи Армении при помощи поставок оружия и введения санкций против Азербайджана на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в совместном заявлении сенаторов, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что в проекте предлагается установить запрет на большую часть содействия азербайджанскому правительству со стороны США, выделить военную помощь для Армении и гуманитарную – жителям Карабаха. Законопроект также предлагает ввести санкции против «режима Алиева за его действия против армян».

Автором данной инициативы выступил сенатор Роберт Менендес, которого поддержали еще 5 сенаторов. Как заявил сам Менендес, Алиев многократно демонстрировал свое намерение искоренить армянский народ в Карабахе. Сенатор считает, что Штаты должны послать Алиеву и жителям Карабаха сигнал о том, что США не останутся в стороне в этой ситуации.