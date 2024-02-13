В сенате США прошло голосование по проекту помощи для Украины и Израиля

Накануне в сенате прошел окончательное процедурное голосование законопроект о выделении помощи для Украины и Израиля без мер по ужесточению охраны на границе Соединенных Штатов. Теперь проект отправится на рассмотрение в верхнюю палату американского конгресса, стало известно из результатов голосования, передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что в поддержку проекта выступило 66 сенаторов, остальные 33 проголосовали против. Известно также, что рассмотрение документа в конгрессе ожидается на этой неделе и может произойти в предстоящую среду, 14 февраля. Сообщается также, что проектом предусматривается выделение порядка $60 миллиардов для Украины и $14 миллиардов для Израиля.

Ранее спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон заявил, что контролируемая партией республиканцев палата представителей не будет рассматривать пакет до тех пор, пока он не содержит мер по улучшению ситуации на границе Соединенных Штатов с Мексикой.