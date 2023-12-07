В Сенате США сейчас как никогда боятся теракта

Американский сенатор из партии Республиканцев Линдси Грэм заявил о сильной обеспокоенности потенциальным терактом на территории Соединенных Штатов. По его словам, он еще никогда не был так сильно обеспокоен подобной проблемой, как в данный момент. Слова Грэма передает издание РИА Новости .

В беседе с местными журналистами Грэм заявил, что его опасения по поводу потенциальной террористической атаки на Штаты еще никогда не были так сильны, как сейчас. Он также подчеркнул, что его опасения разделяют очень многие «люди в разведывательном сообществе».

В качестве причины для таких опасений и возросшей вероятности теракта, он указал на то, что в данный момент многие хотели бы таким образом «наказать» Соединенные Штаты за то, что они оказывают военную помощь Израилю в ближневосточном конфликте.