В Сербии стартовали учения с участием военных НАТО

В Сербии начались военные учения «Платиновый волк», в которых принимают участие солдаты США и НАТО. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило сербское министерство обороны.

Вместе с военными НАТО в учениях участвуют солдаты не входящих в альянс Боснии и Герцеговины. Уточняется, что маневры проходят недалеко от города Буяновац, расположенный в южной части Сербии. Учения проводятся несмотря на то, что сербское правительство ранее приняло мораторий на любые международные маневры.

В министерстве обороны Сербии, отвечая на запрос ТАСС об участии в совместных с НАТО учениях, несмотря на мораторий, сообщили, что «Платиновый волк» стал исключением из моратория, так как сербская сторона должна выполнить свои обязательства по договору об участии в «многонациональных операциях».

В оборонном ведомстве Сербии отметили, что в учения принимают участие солдаты Румынии, Венгрии, Италии, Северной Македонии, Словении, Великобритании и Греции. Основными целями «Платинового волка», подчеркнули в Минобороны Сербии, являются отработка боевых действий в городских условиях, оборонительные действия на базах, а также контроль за массовыми скоплениями людей.

12 июня полномасштабные авиационные учения НАТО Air Defender 2023 стартовали в ФРГ. В них принимают участие 10 тысяч военных из 25 стран. В военных маневрах задействованы 250 самолетов. Как отметили организаторы учений, они проходят на фоне обострившейся ситуации в отношениях с Россией.

Ранее российские эксперты сообщали, что учения, которые НАТО проводи в Европе и вблизи границ РФ, связаны с «запугиванием» страны.