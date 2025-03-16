В Сербии заявили о возможном аресте Додика этой ночью

Если они решат сделать это сегодня, отметил он, то уже этой ночью президента Республики Сербской Милорада Додика могут арестовать. Также будет предпринята попытка попытка арестовать Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом Боснии и Герцеговины, добавил Вулин.

По его словам, захватить лидеров РС могут силы EUFOR или боснийских военизированных формирований.

Он также подчеркнул, что СМИ, враждебно настроенные по отношению к Белграду, распространяют информацию о том, что страна якобы находится на грани гражданской войны.

Ранее сообщалось о том, что в Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента Сербии.