В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента Сербии

В Белграде задержали мужчину, который угрожал взорвать администрацию президента Сербии Александра Вучича. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило РИА Новости.

Отмечается, что гражданин обещал подорвать здание двумя гранатами, однако в ходе обысков у него не обнаружили взрывных устройств. Полиция задержала серба во время митингов.

15 марта в Белграде прошли митинги, организованные в том числе студентами. Во время акций протеста неизвестный на автомобиле влетел в толпу. В результате инцидента три человека пострадали.

На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как мужчина на черном BMW протаранил шествие и прокатил девушку на капоте. При задержании гражданин сильно сопротивлялся.

Протесты в Сербии продолжаются уже четыре месяца. Они произошли после трагедии, произошедшей в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которой погибли 15 человек. Тогда на железнодорожном вокзале обрушился навес.

Студенты обвинили правительство Сербии в коррупции в процессе строительства объекта, а оппозиционные силы охарактеризовали трагедию как символ неудач сербских властей. За четыре месяца протесты трансформировались в общенациональное движение — учащиеся университетов проводят забастовки, фермеры блокируют автомобильные дороги, а профсоюзы требуют проведения реформ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пригрозил протестующим тюремными сроками.