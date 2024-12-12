В Сети назвали самый милый момент церемонии вручения госнаград в Кремле

Самым милым моментом церемонии вручения государственных наград в Кремле стал «голос» Степашки из телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!», который продемонстрировала советская и российская актриса Наталья Голубенцева.

12 декабря в Кремлевском дворце президент РФ Владимир Путин вручал государственные артистам и деятелям культуры России. Глава государства удостоил Голубенцеву звания народной артистки России.

Выступая с торжественной речью, актриса попрощалась с участниками церемонии, в том числе с президентом, голосом своего персонажа из 1960-х годов.

«Мы со Степашкой хотим сказать: спокойной ночи, девочки и мальчики! Держим ушки на макушке!», — сказала голосом Степашки Голубенцева.

«Спокойной ночи, малыши!» — советская и российская вечерняя телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая выходит в эфир с 1 сентября 1964 года. Она является одной из старейших телепередач из ныне выходящих в эфир на российском телевидении.

Герои телепередачи — Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша стали узнаваемыми персонажами современной России.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил военкора Евгения Поддубного звездой Героя России.