Пользователи социальной сети X прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое он сделал на фоне посещения позиций украинских военных на подконтрольной Киеву территории ДНР.

В понедельник, 4 сентября, Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений. Во время своей поездки украинский лидер принял доклады о ситуации на фронте, а также получил сведения о материально-техническом обеспечении военных. О подробностях поездки проинформировал Офис президента Украины.

«Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что тебе никогда не выиграть», – отметил пользователь под ником Guido Crosetto Ministro della Difesa parody.

Другой пользователь вспомнил о принадлежности территорий.

«У киевского режима нет никаких территорий. Они отняли все у России и должны ей их вернуть», – сказал richard zygocki.

Seanie4you заинтересовал вопрос возвращения украинских мужчин домой.

«Когда ты вернешь всех украинских мужчин, прячущихся в Европе, домой?» – спросил он.

В конце июля Зеленский также посетил позиции ВСУ на бахмутском направлении ДНР. Ранее украинский президент также посетил госпитали с военнослужащими в Николаева, Одессе, Очакове. 8 июля Зеленский прибыл на остров Змеиный, где ранее располагались ВС РФ. В июле 2022 года Минобороны России отчиталось о выполнении всех задач на острове и выводе военных.