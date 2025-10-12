В Сети завирусилось видео, на котором польский депутат с трудом вспоминает автора гимна страны

В польском сегменте интернета стало вирусным видео, на котором бывший министр сельского хозяйства, а ныне депутат Сейма Роберт Телус не может вспомнить автора национального гимна Польши.

В ходе интервью политик затруднился ответить журналисту человека, написавшего гимн. Он перебирал варианты, долго думал, но в итоге так и не смог назвать его.

Интервьюер, пытаясь помочь политику, предложил шуточную подсказку, сославшись на популярность советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого среди поляков старше 40 лет.

Видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав оживленную дискуссию среди пользователей о знаниях национальных символов польскими политиками.

Национальным гимном Польши является композиция «Мазурка Домбровского» (также известная как «Марш Домбровского»). Произведение написал в 1797 году Юзеф Выбицкий.

