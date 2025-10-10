Российские военные ликвидировали группу иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, в Харьковской области. Среди уничтоженных — выходцы из США, Польши и Колумбии. Об этом сообщает ТАСС.

Группировка «Север» провела зачистку недавно занятых позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Отрадное. В ходе операции российские бойцы обнаружили тела трех ликвидированных наемников так называемого «иностранного легиона».

При погибших находились документы, удостоверяющие личности. Ими оказались гражданин Соединенных Штатов Уильям Френсис Макграт, колумбиец Вилфредо Мартинес Альмейда и подданный Польши Гжегож Рафаль Василевский.

Ранее сообщалось о том, что дожди в Донбассе превратили пути в зоне СВО в «дороги смерти» для ВСУ.