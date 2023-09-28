В Севастополе будут штрафовать владельцев коммерческих зданий из-за отказа пускать в убежища

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что собственников коммерческих зданий, которые отказали жителям и гостям горда в предоставлении убежища во время объявления воздушной тревоги, накажут штрафами. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала СТВ .

«Такое решение есть. В случае, если это где-то будет не предоставляться, и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», – сказал Развожаев.

Он напомнил, что после объявления воздушной тревоги люди должны в течение 30-50 минут найти укрытие. По словам Развожаева, функционируют несколько способов оповещения о воздушной тревоге – через мессенджер и канал губернатора, сирену, радио и ТВ.

26 сентября в Севастополе детей и их родителей не впустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Дворец культуры рыбаков. Жители города выложили видео, на котором охранник выгоняет взволнованных граждан и говорит, что укрытие предоставляется только сотрудникам.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, в результате чего один военнослужащий пропал без вести и само здание было повреждено. После этого в городе регулярно сообщаются о возможных ударах со стороны врага, звучат сирены.