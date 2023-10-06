В Севастополе отменили воздушную тревогу

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Об этом он объявил в своих соцсетях.

Ранее в городе-герое была объявлена воздушная тревога в 19:15. Второй раз Развожаев объявил о ней в 22:42.

«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря», – написал глава города.

Жители и гости Севастополя регулярно получают такие сообщения. После того, как киевский режим нанес удар по штабу Черноморского флота в сентябре, власти усиленно обеспечивают безопасность.

ВСУ ударили по объекту 22 сентября. Украинские военные выпустили по городу, предположительно, переданные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow. В Министерстве обороны России сообщили, что в результате удара было повреждено историческое здание ЧФ, один военный пропал без вести.

В Севастополе, как и в некоторых других регионах РФ, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой – установлен на территории Республики Крым, в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты в РФ. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, за такие попытки киевского режима будут наноситься ответные удары. Каждый день в разных областях Украины звучит воздушная тревога. ВС РФ продолжают атаковать критическую инфраструктуру страны в целях снижения военного потенциала ВСУ.