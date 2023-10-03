В Севастополе сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны в городе. По его словам, части сбитого дрона упали на крышу одного из жилых домов.

«Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла», – написал Развожаев в своих соцсетях.

Губернатор города отметил, что специалисты оперативных служб выехали на место происшествия. Он подчеркнул, что в скором времени примут решение о перемещении взрывоопасных предметов. По его словам, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Развожаев также призвал доверять только официальным источникам информации. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ 3 октября также сообщило о сбитой украинской ракете «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у берегов Крыма.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Украинские военные использовали крылатую ракету Storm Shadow, переданную Великобританией. По данным Минобороны России, было повреждено историческое здание штаба. Один военнослужащий пропал без вести.

31 июля 2022 года власти Севастополя объявили в городе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В этот день штаб ЧФ был атакован вражеским беспилотником. Такой же уровень установлен в Республике Крым, Брянской, Курской и Белгородской областях.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ, а также предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь. В регионах работают системы ПВО, также сообщается о работе РЭБ и подавлении беспилотников.