В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе вечером 6 октября. Ранее горожан предупреждали о ней в 19:15.

В городе-герое регулярно объявляется о воздушной тревоге. Согласно рекомендациям МЧС РФ, жителям при объявлении тревоги необходимо взять с собой документы, средства индивидуальной защиты, а также запасы продуктов и воды.

Необходимо отключить электроприборы, воду и газ, плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства и принять меры по защите продуктов питания и питьевой воды. Людям следует спрятаться в укрытиях, если они оказались на улице.

В Севастополе регулярно сообщается о воздушной тревоге после удара ВСУ по штабу Черноморского флота 22 сентября крылатой ракетой. Тогда здание штаба было повреждено, а один военнослужащий пропал без вести. Минобороны РФ сбило пять вражеских ракет.

В городе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.