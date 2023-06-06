В Штатах рассказали, на сколько еще хватит финансирования для Украины

В США достаточно финансирования, которое тратится на поддержку Киева, до осени текущего года. Об этом пишет РИА Новости 6 июня, ссылаясь на слова представителя Белого дома Джона Кирби.

По словам Кирби, до указанного времени у США нет необходимости запрашивать дополнительное финансирование у конгресса лишь до текущей осени (это завершение финансового года). Об этом политик заявил на брифинге для представителей СМИ.

Таким образом, уже с осени, вероятно, на Украину придется запрашивать допфинансирование у конгресса. На данном этапе, заверил политик, необходимости в этом нет.