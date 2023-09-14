В Штатах спрогнозировали высокий риск террористических атак в слеудующем году

Министерство внутренней безопасности США спрогнозировало повышение риска террористических атак в 2024 году. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на бюллетень американского МВБ.

В ведомстве отметили, что активные за пределами страны террористические ячейки в данный момент пытаются вернуть свое влияние.

В бюллетени подчеркивается, что МВБ ожидает повышение риска угрозы преступлений со стороны террористов, но ситуация не изменится принципиально. Американское ведомство ожидает нападений со стороны радикалов-одиночек и небольших групп.

Там также провели анализ ситуации на мексиканской границе. Сообщается, что трудности с пограничной и иммиграционной безопасностью, с которыми возникали проблемы в этом году, сохранятся и в 2024-ом.