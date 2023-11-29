В Штатах заявили об отсутствии плана по Украине

Американский конгрессмен Майк Тернер сообщил о том, что запрос на выделение нового пакета военной помощи для Украины столкнулся с рядом проблем, и одной из главных является отсутствие у американской администрации плана по Украине. Слова конгрессмена передает издание РИА Новости .

Тернер заявил о том, что администрация Соединенных Штатов попросту не может сформулировать успешный план. По его словам, данные планы пока находятся лишь на этапе обсуждений, и американская сторона пытается понять, что ей дальше делать и как достигать поставленных целей.

С момента начала проведения российской СВО на территории Украины, Соединенные Штаты передали Киеву военной помощи на сумму порядка $44 миллиардов. В данный момент, администрация американского президента Джо Байдена просит у Конгресса согласования еще $61 миллиардов для тех же целей.