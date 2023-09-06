В Швейцарии сообщили о высоком уровне коррупции в Одессе

Неправительственной организацией из Швейцарии «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» был опубликован доклад об уровне коррупции в Одессе. Об этом сообщило издание ТАСС .

В расследовании организации подчеркивается возросшая роль офиса президента Владимира Зеленского на территории области. Там упоминается, что в регионе почти невозможно получить разрешение на какое-либо строительство, предварительно не дав взятку.

Согласно данным организации, взятки просили даже у экспортеров, во время организации зернового коридора. Уточняется, что с них бралась дань в размере 40 центов за 1 тонну продовольствий. В документе также раскрывается коррупционная схема, которая была использована для вывоза миллиона тонн зерна при помощи посредников и фиктивных компаний.

Авторы расследования отметили назначение Олега Кипера на пост губернатора области в 2023 году. Они подчеркнули его связи с украинским правительством и предположили, что Кипер занял этот пост для укрепления «неофициальной вертикали власти между ОП и Одессой».