В Швейцарии заявили, что украинский конфликт без участия России в мирных переговорах не закончится

По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, Москва должна быть участником процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что Россия тоже должна сказать свое слово.

По мнению швейцарского политика, в дискуссии по решению украинского конфликта в Давосе, принимают участие свыше 80 стран, включая государства-участники БРИКС.