В Швейцарии заявили, что украинский конфликт без участия России в мирных переговорах не закончится
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По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, Москва должна быть участником процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что Россия тоже должна сказать свое слово.
По мнению швейцарского политика, в дискуссии по решению украинского конфликта в Давосе, принимают участие свыше 80 стран, включая государства-участники БРИКС.