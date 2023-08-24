В Швеции ответили на вопрос об отправке истребителей Украине

В понедельник, 21 августа, нынешний премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что государство готово передать Киеву военные самолеты.

«Мы хотим, чтобы Швеция подготовилась к тому, чтобы мы могли поддержать Украину боевыми самолетами JAS Gripen», — сказала Андерссон на пресс-конференции в четверг, 24 августа.

Несмотря на это, политик подчеркнула, что такой шаг будет возможен лишь после того, как Швеция станет полноправным членом НАТО.

Шведское правительство одобрило 12-й пакет военной помощи Украине, который оценивается в 250 млн крон (примерно 23 млн долларов). Новый пакет включает тренировки шведскими специалистами украинских пилотов на истребителях JAS Gripen.

В апреле прошлого года Министерство иностранных дел России направило ноту протеста странам, которые бесконтрольно передают Киеву свое оружие и военную технику. В переданном Украине оружие также есть оружие натовского образца.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любая западная техника, которую ВСУ используют против российских военных, будет являться законной целью для РФ.

Истребители JAS Gripen начали использовать ВВС Швеции в 1997 году. Самолеты также эксплуатируются в других странах, например, в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланде.