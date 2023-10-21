В Швеции заявили, что западные страны готовят серьезный удар по Украине

Вашингтон может воспользоваться эскалацией арабо-израильского конфликта с целью скрыть поражение в Незалежной. Об этом сообщает шведское SVT .

Отмечается, что внимание Запада в настоящее время сконцентрировано на ближневосточном конфликте.

Добавляется, что целью внимания станет в первую очередь вероятность еще большей эскалации.

Поясняется, что это послужило причиной предстоящим перераспределением ресурсов для Вашингтона и Североатлантического альянса.

Подчеркивается, что отказ от Киева станет выглядеть как простительный акт, в действительности это уже произошло.