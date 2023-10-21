В Швеции заявили, что западные страны готовят серьезный удар по Украине
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Вашингтон может воспользоваться эскалацией арабо-израильского конфликта с целью скрыть поражение в Незалежной. Об этом сообщает шведское SVT.
Отмечается, что внимание Запада в настоящее время сконцентрировано на ближневосточном конфликте.
Добавляется, что целью внимания станет в первую очередь вероятность еще большей эскалации.
Поясняется, что это послужило причиной предстоящим перераспределением ресурсов для Вашингтона и Североатлантического альянса.
Подчеркивается, что отказ от Киева станет выглядеть как простительный акт, в действительности это уже произошло.