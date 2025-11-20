Стало известно, кто «слил» тайный план мира на Украине, согласованный РФ и США
Bloomberg: «тайный мирный план» по Украине раскрыл глава РФПИ Дмитриев
Стало известно, откуда появились секретные данные по мирному урегулированию конфликта на Украине. По информации сразу двух источников — Sky News и Bloomberg, именно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев мог впервые раскрыть детали завершения украинского кризиса.
Представители СМИ обратили внимание на сообщение американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа в социальной сети X, где он ответил на твит журналиста Axios Барака Равида об утечке информации, написав: «Должно быть, он получил это от К.».
По версии журналистов, под псевдонимом «К.» может скрываться российский спецпредставитель.
Телеканал NBC накануне сообщил о существовании детального плана урегулирования из 28 пунктов, который был лично одобрен президентом США Дональдом Трампом.
Согласно информации, в разработке документа участвовали спецпосланник США Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер.
Предложенный американской стороной план, как утверждается, включает отказ Украины от территорий Донбасса, включая еще не занятые Россией области, значительное сокращение украинской армии и вооружений, а также отказ от дальнейшей американской военной помощи.
Как ранее сообщило издание Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский не согласен на положения этого плана. Он специально прибыл в Турцию с альтернативным проектом мирного урегулирования, разработанного совместно с Европейским союзом (ЕС).
Источники утверждают, что Россия никогда не примет этот план. Кроме того, спецпосланник США Уиткофф отменил свою запланированную встречу с Зеленским в Турции.
