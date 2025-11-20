Стало известно, откуда появились секретные данные по мирному урегулированию конфликта на Украине. По информации сразу двух источников — Sky News и Bloomberg, именно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев мог впервые раскрыть детали завершения украинского кризиса.

Представители СМИ обратили внимание на сообщение американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа в социальной сети X, где он ответил на твит журналиста Axios Барака Равида об утечке информации, написав: «Должно быть, он получил это от К.».

По версии журналистов, под псевдонимом «К.» может скрываться российский спецпредставитель.

Телеканал NBC накануне сообщил о существовании детального плана урегулирования из 28 пунктов, который был лично одобрен президентом США Дональдом Трампом.

Согласно информации, в разработке документа участвовали спецпосланник США Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер.

Предложенный американской стороной план, как утверждается, включает отказ Украины от территорий Донбасса, включая еще не занятые Россией области, значительное сокращение украинской армии и вооружений, а также отказ от дальнейшей американской военной помощи.

Как ранее сообщило издание Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский не согласен на положения этого плана. Он специально прибыл в Турцию с альтернативным проектом мирного урегулирования, разработанного совместно с Европейским союзом (ЕС).

Источники утверждают, что Россия никогда не примет этот план. Кроме того, спецпосланник США Уиткофф отменил свою запланированную встречу с Зеленским в Турции.

Ранее французская газета Le Figaro перечислила четыре главные угрозы для Владимира Зеленского.