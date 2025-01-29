В Сирии провозгласили нового президента

Ахмад аш-Шараа будет главенствовать над республикой на время действия переходного периода. Он будет представлять сирийскую сторону на международных мероприятиях и выполнять все обязанности, которые возлагаются на президента.

Газета сослалась на заявление спикера командования военных операций Хасан Абед аль-Гани. По его словам, в стране не только назначили президента, но и отменили действие конституции 2012 года и все законы, принятые в чрезвычайном порядке. Представят новую конституцию Сирии, но до этого времени управлять делами будет президент и созданный им законодательный совет.

Ранее сообщалось, что в Сирии распустили армию и все силовые ведомства, созданные при Башаре Асаде.