В Сирии заявили об избавлении от всех «Асадовских» силовых ведомств

Новое сирийское руководство сформирует новую силовую структуру. Все старые ведомства, действующие при свергнутом Башаре Асаде, будут распущены. Об этом заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани в официальном канале Telegram.

Как сообщает РИА Новости, сообщение было размещено в соцсетях и также заявление Хасана опубликовало местное сирийское издание. Согласно его данным, вместо структур свергнутого режима появятся новые, созданные на национальных началах.

«Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан», — приводит слова аль-Гани сирийская газета.

Напомним, 8 декабря прошлого года сирийская оппозиция свергла президента Башара Асада. Формирования вышли на связь по телевидению и объявили, что Дамаск пал. Сам сирийский глава сбежал с семьей, как позже выяснилось, он нашел убежище в Россию.

Ранее, 28 января, делегация МИД РФ приехала в Сирию впервые после смены власти. На следующий день стало известно, что новые сирийские власти потребовали выдать им Асада.