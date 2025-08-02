В Сирию начал поступать газ из Азербайджана

Турция начала поставлять азербайджанский газ в Сирию, передает турецкое издание TRT Haber. Церемония запуска проекта прошла в турецкой провинции Килис, откуда газ будет поступать в сирийский Алеппо. Годовой объем поставок составит 2 млрд кубометров.

На церемонии открытия поставок газа присутствовали министры энергетики Турции, Сирии и Азербайджана, а также представитель Фонда развития Катара. Турецкий министр Алпарслан Байрактар подчеркнул необходимость совместной работы и поблагодарил партнеров за сотрудничество.

В ближайшее время газопровод планируют продлить до сирийской провинции Хомс, что увеличит охват поставок. Параллельно с этим Турция нарастит экспорт электроэнергии в Сирию до 861 МВт — этого хватит для обеспечения 1,6 млн домохозяйств.

Энергетическая система Сирии десятилетиями страдала от нехватки инвестиций, а за годы войны ее инфраструктура была серьезно повреждена. В некоторых районах электричество подается лишь на 3-4 часа в сутки.

В декабре 2024 года к власти пришли антиправительственные силы во главе с Хайят Тахрир аш-Шам* (ХТШ*), а президент Башар Асад был вынужден покинуть страну, получив убежище в России. Временным лидером стал Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа).

Турция подтвердила готовность поддерживать новые власти и содействовать возвращению сирийских беженцев. Недавно президент республики Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре представителя сирийской власти Ахмеда аш-Шараа.

Ранее сообщалось, что Украина начала импорт азербайджанского газа через Болгарию и Румынию.

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