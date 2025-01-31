В СК обещали дать правовую оценку словам чешского политика о блокаде Ленинграда
ТАСС: СКР даст правовую оценку словам депутата Немцовой о блокаде Ленинграда
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Следственный комитет РФ инициирует правовую оценку заявлений сенатора Чехии Мирославы Немцовой о блокаде Ленинграда, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее в интернете и средствах массовой информации (СМИ) распространился скриншот поста Немцовой с призывом «вспомнить» события 1941-1944 и блокады Ленинграда в контексте того, что их вновь должна испытать Россия.
Как позже сообщила чешский депутат, информация о подобных заявления и сам скриншот являются фейком. В ее официальном аккаунте подобных записей не обнаружено.
Как отметили в СКР, следователи все равно проведут свою проверку по данному факту.
Блокада Ленинграда является одной из трагических глав в истории СССР и России. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокада, устроенная фашистскими захватчиками, продолжалась почти 900 дней.
Ранее посольство РФ в Таллине сообщило, что направило ноту протеста в МИД Эстонии в связи со сносом памятника советским военным.